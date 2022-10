Governo | Conte a Meloni | ' votati da 1 su 4 aventi diritto | non avete maggioranza cittadini'

Mi aspetto che ilMeloni dia un segnale concreto in tal senso: per preservare l'identità italiana, dobbiamo sostenere le coppie che desiderano procreare' Il M5S diha subito una ...Beppe Grillo in serata a Roma vede Giuseppe, domani l'incontro con gli eletti M5S.Meloni: oggi il voto di fiducia alla Camera Il Discorso - "Italia nave in tempesta, ma stravolgerò i ...L’ho vista molto volitiva e sicura di sé, ma le consiglierei prudenza”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo, in corso alla Camera.«Questo è un governo in continuità col governo Draghi», così Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. «Presidente Meloni, non è che lei ...