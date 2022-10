Gf Vip 7 | Elenoire Ferruzzi sputa per terra quando Nikita Pelizon le passa accanto | web in fiamme Video

(Di martedì 25 ottobre 2022) CheFeruzzi non tolleri affattoè ormai sotto agli occhi di tutti. Un’antipatia a pelle che non è legata ad alcun episodio in particolare. Nelle ultime settimane abbiamo sentito alcune parole da Medioevo nei confronti della modella, che stando a quanto raccontato dallaporterebbe addirittura “il malocchio”.l’ha più volta definita “gatto nero” e “porta sfortuna” termini pessimi dai quali tutto il web si è dissociato. Quanto fatto però daal termine della puntata andata in onda ieri sera ha superato qualunque aspettativa, anche la più recondita. Di fronte a un divertito Antonino Spinalbese, la Vippona si è lasciata andare all’ennesimo gesto di cattivo gusto. Sembrerebbe daiche stanno ...

...modella italiana è una delle concorrenti più amate della settima edizione del Grande Fratello, ... Nikita sarebbe finta e stratega per poi usare termini assurdi come quelli impiegati da...Sta facendo discutere un gesto che, nella notte, è stato messo in atto al Grande FratellodaFerruzzi mentre era in giardino con Antonino Spinalbese. La concorrente dalle unghia lunghe ha sputato a terra con disprezzo dopo che Nikita Pelizon le è passata davanti. Un gesto ...Ferruzzi sempre più fuori di testa minaccia e sputa in direzione di Nikita. Un gesto orribile che va punito assolutamente ...La nota ex gieffina Guenda Goria si scaglia duramente contro Elenoire Ferruzzi per le parole pronunciate contro Nikita Pelizon ...