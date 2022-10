Chiara Nasti | nuova sparata sui social | “Io farei attenzione a parlare di chi non conoscete perché…”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Mancano ormai pochi giorni alla nascita del primogenito die Mattia Zaccagni. L’influencer, ex naufraga de L’Isola dei Famosi e il calciatore biancoceleste presto diventeranno genitori di un maschietto, Thiago. Quella diè stata una gravidanza vissuta all’insegna delle polemiche, nostro malgrado. Diverse sono state le sparate della wag in questi ultimi nove mesi dal pesciolino del suo ex Nicolò Zaniolo, che ha causato pure del nervosismo in Nazionale, tant’è che il ct Roberto Mancini ha mandato a casa sia il suo compagno che lo stesso giallorosso. Come non ricordare poi della frase “le donne si svaccano” che ha creato un’mediatica degna di una campagna elettorale. Ultima, ma solo in ordine di tempo, la risposta data a un’utente diventata virale… come tutte le altre, ...

