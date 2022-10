Star Wars | uno spin-off live-action su Ezra Bridger | Rumor

(Di lunedì 24 ottobre 2022). Ci sono altissime probabilità di vedere all’interno della serie tv Ahsoka la versionedi, padawan del maestro Jedi Kanan Jarrus edella serie animata Rebels. Non dovrebbe essere Mena Massoud ad interpretarlo, visto che Lucasfilm avrebbe dato l’incarico a Eman Esfandi (The Inspection e King Richard). Eman Esfandi ricorda

Stando a quanto riportato da Deadline , Damon Lindelof " fumettista e sceneggiatore che ha portato sul piccolo schermo, tra le altre cose, la serie Watchmen - sta scrivendo un nuovo film diper Lucasfilm. A dirigerlo sarà Sharmeen Obaid - Chinoy , la regista che per Disney ha già firmato due episodi di Ms. Marvel , oltre ad aver diretto i cortometraggi Saving Face e A Girl in ...Marvel Lo sceneggiatore Damon Lindelof sta scrivendo un nuovo capitolo della saga diche sarà diretto da Sharmeen Obaid - Chinoy , secondo le ultime notizie riportate da The ...