ilGiornale.it

Michele Zaccardi per 'Libero quotidiano' fibra ottica Dopo i rincari delle bollette di luce e gas potrebbero aumentare anche quelle del telefono (e di internet). La colpa, questa volta, non è della ...Le simulazioni di Iren danno l'idea della. Per un consumo annuo di 1.400 metri cubi di gas,...di profitti extra realizzati dall'azienda siano restituiti ai clienti sotto forma di sconti... Stangata sulle ricariche: l'auto elettrica è un salasso Chi ha un’auto elettrica deve fare anche i conti con il caro bollette. Per ricaricare la vettura si spende oggi il 161% in più rispetto allo scorso anno ...In provincia di Rovigo rincari alimentari al 12%, e quinto posto fra le città più care nei servizi per la casa ...