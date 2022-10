Sarri elogia il campo del Gewiss | “Un terreno di gioco straordinario”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Bergamo. Non vale punti come una vittoria e nemmeno insegnamenti da trarre per le prossime partite, ma Atalanta-Lazio in casa nerazzurra lascia comunque una nota di soddisfazione, più ai piani alti che nello spogliatoio: ildelStadium ha confermato di essere tra i migliori in Serie A, se non il migliore. A certificarlo è chi di campi ne ha visti tanti come Maurizio, che ha anche allenato in Premier League e visto da vicino i manti erbosi inglesi che rasentano la perfezione. Dopo la vittoria della sua squadra per 0-2 in conferenza stampa il mister biancoceleste non ha lesinato complimenti al terrrno di, adducendo anche che è stato un motivo per la vittoria convincente dei suoi giocatori. “Complimenti all’Atalanta per ildi, è ...