Roma | «Dammi i soldi o ti sgozzo» | prima la bracca | poi la minaccia con un coltello

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022). Momenti di puro terrore quelli vissuti da una donna cheè statata e poicon un. Il malvivente, un 53enne romeno, aveva tutta l’intenzione di rapinarla ma è stato inizialmente dissuaso da un’amica della vittima che stava passando di lì. Tuttavia, il ‘benestare’ dell’uomo non è durato molto. Leggi anche: Baby gang ano un 15enne con un: ‘Dacci i tuoi vestiti firmati’ Tentata rapina in via di Vallelunga I fatti sono avvenuti nei pressi di via di Vallelunga. Qui l’uomo ha cercato di rapinare una donna, intrappolandola tra due auto endola con un. Solo un primo intervento di un’amica della vittima che passava di lì per caso ha inizialmente ...