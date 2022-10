Real Sociedad | Imanol spera di non perdere David Silva e recuperare Sorloth e Álex Sola

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) 2022-10-24 09:23:49 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: lunaoggi gode di un giorno di riposo in cuiAlguacil saprà se perde o menoin vista della partita di Europa League di giovedì a Cipro, per la quale l’allenatore txuriurdin punta aAlexin attesa dell’evoluzione del disagio muscolare di Ander Barrenetxea.ha dovuto essere sostituito durante l’intervallo dalla partita di sabato scorso a Zorrilla, per disagio muscolare per il quale ieri è stato sottoposto a visite mediche i cui risultati sono attesi oggi. Il 21 bianconero ha ...