Nettuno | incendio in un’autorimessa | bus e camion dei rifiuti distrutti dalle fiamme

(Di lunedì 24 ottobre 2022)– Rogo sul litorale romano nella notte, dove, intorno alle ore 03.00, la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma ha inviato due squadre di pompieri, assieme a due autobotti, il carro schiuma e il carro autoprotettori, per un vastodivampato all'interno di una autofficina meccanica in via piscina tre cancelli, nel comune di. Lehanno distrutto diversi autobus e degli autocompattatori per la raccolta di, un autocarro ed una cisterna di GPL. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, che indagano per capire le cause del rogo, e il personale sanitario del 118.