Agenzia askanews

Ma di certo presenta la sua agenda economica: "L'importante è bloccare una volta per tutte laFornero, che innalza a 66 e 67 anni l'età per andare in pensione dall'1 gennaio, una follia. Come ..."Ci sono attualmente in area Sar libica due imbarcazioni delle Ong ", si. E oggi - ospite di ...ha più volte negato la possibilità di accesso nei porti italiani delle navi delle Ong con... Migranti e legge di bilancio, Salvini in campo: subito flat tax L’incontro con il comandante della Guardia costiera come primo atto da ministro delle Infrastrutture. Poi vertice con i suoi su flat tax, fisco e pensioni ...Il presidente della Ong: "Salvare vite in mare spetterebbe agli Stati: i naufraghi vanno portati nel porto più sicuro. Ma non riceviamo alcuna ...