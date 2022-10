(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nord contro sud, stranieri contro italiani, oppure giovani contro vecchi. E ancora la gara di punizioni, la gara dei portieri, magari gli shootout da metà campo. Adesso laA si è messa in testa che “vuò fà l’americana” e pensa di recuperare appeal con un Alldel pallone. Ma se in Nba la manifestazione funziona perché ha un seguito, un senso e una tradizione decennale, in Italia si trasformerebbe in una pagliacciata. Il nostro, che ha problemi seri, avrebbe bisogno di soluzioni: infrastrutture e investimenti nelle giovanili, per citare le due carenze più evidenti. Ultimamente invece la moda è guardare Oltreoceano, in particolare al basket, per tentare un’americanizzazione del. Dimenticando che sono due sport completamente diversi, specialmente dal ...

Il Fatto Quotidiano

Sarà lei Un'che resta tale, visto che si tratta ...'imprenditore avrebbe dato una seconda possibilità alla sua storia d'... ha scritto la Hunziker per accompagnare unadi foto in cui ......negli spogliatoi e incassando come naturale conseguenza'... Calciomercato Manchester United,rescissione per Cristiano ... In estate fu accostato anche allaA, ma non solo, mentre ora ... La Serie A e l’ipotesi di un All Star Game: scopiazzando l’Nba non si risolleva il calcio