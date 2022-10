(Di lunedì 24 ottobre 2022) LaArnika Ghaemmaghami non sarebbea causa delle percosse ricevute dalla poliziaiana: avrebbe perso la vita dopo essere caduta dalla finestra della sua stanza, dopo 10 giorni di trattamenti medici. Questa è la tesi delle forze dell’ordine di, che respingono le accuse riguardo il decesso della giovane. Arnika èdopo aver partecipato alleesplose nel Paese dopo la morte di Mahsa Amini. Secondo la stampa locale, nemmeno leritraenti la testa manganellata della ragazza, pubblicata da lei stessa sui, rappresentano una prova della violenza subita. Sarebbero piuttosto «il risultato di un attacco informatico al suo telefono cellulare». L’agenzia Tasnim, vicina alle Guardie della rivoluzione, ha poi smentito ...

Open

Ma ladelle autorità, ancora una volta, è diversa: un funzionario del ministero dell'Istruzione ha spiegato che le studentesse non hanno avuto altro che "un calo della pressione sanguigna".... Tunisia, Egitto, Bangladesh, Afghanistan, Siria, Costa d'Avorio, Eritrea, Guinea, Pakistan e. ... NET, anche indigitale, con la possibilità di scegliere tra vantaggiosi pacchetti di ... Iran, la versione di Teheran su una 17enne morta nelle proteste: «Le foto di lei ferita sui social Colpa degli hacker» Sull’incendio divampato la sera del 15 ottobre nella famigerata prigione di Evin sono circolate diverse ricostruzioni. Le autorità iraniane hanno attribuito, cambiando più volte versione, la responsab ...Si tratta di un gesto dimostrativo, con circolazione dei dati in rete, rivendicato dal gruppo Black Reward Continua il crossover tra le proteste di piazza in Iran, la ripetuta violazione dei diritti u ...