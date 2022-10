Gli hacker all' attacco delle Pmi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Persiste ancora da tempo un mito tra le piccole e medie imprese: l’illusione della sicurezza; si ritengono al riparo dalle minacce informatiche, confidando nel fatto che nessun Criminalvoglia prendere di mira una piccola impresa. Ma la realtà è ben diversa, ci racconta Pierguido Iezzi, CEO di Swascan, azienda parte del polo cyber di Tinexta Group. “Purtroppo ancora sopravvive un’idea del cyber crime molto diversa dalla realtà. La percezione che le figure che si dedicano a queste attività siano dotate di competenze avanzate e che prendano di mira solamente i “pesci grossi”. Oggi in realtà anche il crimine informatico si è democratizzato e globalizzato. Sono da tempo cambiate le carte in tavola. Chi ha le competenze – tra i Criminal– raramente si occupa direttamente di lanciare gli attacchi, invece si trasforma in imprenditore del cyber ...

Panorama

