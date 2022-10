(Di lunedì 24 ottobre 2022)è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 17/10 al 23/10/2022 Rispetto alla scorsa settimana la media deinon registra cambiamenti repentini ma fornisce unadel trend pre e post elettorale. La neo premierè inevitabilmente indicon una parte consistente dell’elettorato e dovrà operare perché tale stato di benevolenza duri il più a lungo possibile (le previsioni non sono rosee in tal senso). Fratelli d’Italia, in ogni caso, siil primo partito ...

Il Fatto Quotidiano

è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicatimaggiori ...è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicatimaggiori ... FqChart – Dai sondaggi la conferma: Giorgia Meloni in luna di miele, Conte sale ancora FQCHART - SONDAGGIO DELLA SETTIMANA "I dem non sono nuovi a situazioni del genere ma stavolta uscire dal cono d'ombra sembra più difficile" ...