Caricabatteria unico | c’è il via libera dell’Ue | sarà obbligatorio dal 2024

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Bruxelles – Il Consiglio Ue ha approvato in via definitiva la direttiva sul caricatore, che prevede che nelper telefonini, tablet, e-reader, videocamere digitali, cuffie e altri device venduti nell’Unione avere una porta Usb-C, cosa che permetterà di evitare di dover prendere un nuovo caricatore ogni volta che si acquista un apparecchio nuovo. La direttiva, oltre a risparmiare seccature ai consumatori, ridurrà la quantità di spazzatura elettronica prodotta nell’Ue. Per i laptop, l’obbligo di avere una porta Usb-C scatterà 40 mesi dopo l’entrata in vigore della normativa. (fonte Adnkronos)

