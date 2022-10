Bergoglio-Macron | il colloquio per la pace in Ucraina tra omaggi a tema e quel “prego per lei tutti i giorni” della première dame Brigitte

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La guerra inal centro del faccia a faccia tra Papa Francesco e il presidente francese Emmanuel. Terza udienza privata in Vaticano tra i due dopole del 2018 e del 2021. Un’ora dia porte chiuse sulla situazione che sta più a cuore ae per la quale si è speso tantissimo fin dall’inizio del conflitto, il 24 febbraio 2022. Alla vigilia dell’udienza con il Papa, il presidente francese è intervenuto all’annuale incontro interreligioso di preghiera per laorganizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, fondata da Andrea Riccardi e presieduta da Marco Impagliazzo. Evento che sarà concluso, il 25 ottobre, da Francesco: “Mi recherò al Colosseo a pregare per laine nel mondo, insieme ai rappresentanti delle ...

...pace e di modalità per impedire col dialogo l'emergere di quella "terza guerra mondiale a pezzetti" da sempre monito cardine del Magistero di Papa. Una delgazione francese guidata da ha poi incontrato il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Comunicati di rito "Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato ci si è ...Papa Francesco incontra Emmanuel Macron in Vaticano: il tema della "pace mondiale" sulle guerre in Ucraina, Africa, Medio Oriente e Caucaso ...Al momento dei saluti la premiere dame Brigitte ha detto al Pontefice: "Prego per lei tutti i giorni". Poi Macron ha donato al Papa una edizione del 1796 dell'opera "Per la pace perpetua" di Immanuel ...