Asta BTP Short Term 26 ottobre 2022 | rendimento bastevole con target inflazione 2023?

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il prossimo mercoledì 26ci sarà la consueta emissione mensile della nuova tranche del BTP, il titolo che da tempo ha preso il posto dei vecchi e scarsamente appetibili CTZ. In collocamento andrà la nona tranche del BTPin corso di emissione identificato dal codice ISIN IT0005499311. Nel suo piccolo, l’di questo titolo è destinata a passare alla storia: si tratta del primi collocamento dall’entrata in carica del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni (il primato, in realtà, va condiviso anche con i due BTP€i che saranno posti inquello stesso giorno come si può vedere dal calendario sulle prossime aste BTP). Ciò premesso, cosa attendersi dal collocamento della nuova tranche di...

dt.mef.gov.it

Mercoledì 26 ottobre, il Tesoro offrirà inshort term e BTpi per un controvalore minimo di 3 miliardi e massimo di 4 miliardi di euro. Sarà la prima emissione sotto il nuovo governo della premier Giorgia Meloni. Nella mattinata ......00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di settembre Borsa : India - Borsa di Mumbai chiusa per festività Titoli di Stato : Tesoro -... Annuncio emissione BTP€i e BTP Short in asta mercoledì 26 ottobre 2022 - MEF Dipartimento del Tesoro Il Credito Sportivo, la banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura controllata all'80% dal Mef, sta collocando un social bond al 2025 con taglio atteso di 300 milioni di eur ...Il Tesoro offre in asta questo mercoledì 26 ottobre BTp short term e BTp€i a forte sconto, mentre i rendimenti sono diventati elevati ...