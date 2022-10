Vittorio Feltri | la moglie morta di parto | “Avevo venti anni | solo con due gemelline”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il primo ricordo diè la morte di suo padre Angelo a 43; lui ne aveva6. Ucciso dal morbo di Addison, una malattia da cui oggi si guarisce con due iniezioni di cortisone. Un dolore così forte arrivato così presto nella sua vita. Sono tantissimi i ricordi che rivela al Corriere della Sera ma è quando parla di suaperchesconvolge chi ha sempre pensato abbia avuto una vita semplice. Il fondatore e direttore di Libero racconta la sua vita e arriva agli amori, aglidella scuola, a quando vinse un premio per il miglio tema e andò a leggerlo in una classe tutta al femminile. Tutte lo applaudirono tranne una, incrociò il suo sguardo, due occhi bellissimi, era ...

Circolano i nomi di Fabio Panetta, di Domenico Siniscalco, diGrilli. La volontà di ... Come sottolinea Stefanoin un durissimo editoriale, oltre ad essere presenti ben tre potenziali ...choc, 'Mia moglie morì di parto a 20 anni e...'si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il giornalista e direttore editoriale di Libero si è ...La clamorosa rivelazione di Vittorio Feltri sulla sua vita privata, con una informazione che in pochi conoscevano del passato ...Ecco i fatti. Vittorio Feltri, le parole del noto politico colpiscono il web. Il drammatico racconto ha lasciato tutti senza parole. Il drammatico lutto proviene da Ultimaparola.com Vittorio Feltri è ...