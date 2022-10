Sabrina Ferilli crolla in lacrime | cosa è successo su quel palco

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) A Tu si que vales, il programma in onda su Canale 5 sabato 22 ottobre, commuove l'esibizione di Antonietta Messina: 59 anni e una storia difficile. Tredici anni fa credeva di aver sconfitto un tumore, che però è da poco tornato. Ma lei non vuole mollare, continua a credere nel suo sogno: il canto. E così, si presenta nello studio. A Tu si que vales, la Messina presenta La Vita, canzone di Shirley Bassey. Un inno alla vita che interpreta divinamente, un'esibizione strepitosa. Tanto cheha pianto per l'intera performance. Dunque Belen Rodriguez: quando Antonietta ha finito di cantare, si è lanciata sul, la ha abbracciata con trasporto. "Scusate ma non ce la faccio, grazie per questa lezione", ha affermato Belen, sempre più commossa. Quindi le parole di Maria De Filippi: "Allora, tutti, nel pubblico, non ...