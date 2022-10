quattro operatrici di un asilo nel mississippi finiscono a processo per abusi su minori dopo che...

(Di domenica 23 ottobre 2022) Paolo Travisi per www.leggo.it maestraterrorizza bambini con la maschera di scream 8 Terrorizza i bambini dell', indossando la maschera horror del personaggio di Scream. Urla in faccia ai piccoli, che piangono ...

Paolo Travisi per www.leggo.it maestra asilo terrorizza bambini con la maschera di scream 8 Terrorizza i bambini dell'asilo, indossando la maschera horror del personaggio di Scream. Urla in faccia ai piccoli, che piangono disperati impauriti dalle operatrici. 'Chiedeva sesso orale e le sputava in faccia' Bambini impauriti e derisi Sierra McCandless, Oci - Anna Kilburn, Jennifer Newman e Misty Shyenne Mills, questi i nomi delle maestre. Orrore all'asilo nido, la maestra terrorizza i bambini con la maschera di Scream: in quattro a processo