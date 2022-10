Pagelle Roma - Napoli | Osimhen uomo dei sogni | Abraham non c' è

(Di domenica 23 ottobre 2022)- Un gran gol dispinge ilsempre più in alto e frena le ambizioni della. La squadra di Spalletti colleziona l'undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions ...

Un gran gol di Osimhen spinge il Napoli sempre più in alto e frena le ambizioni della Roma. La squadra di Spalletti colleziona l'undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League e torna al primo posto solitario con tre punti di vantaggio sul Milan. La Roma è stata sconfitta all'Olimpico dal Napoli capolista. La squadra di Spalletti si è imposta per 1-0 in un match dell'undicesimo turno della serie A. Rui Patricio 6: Due brividi. Il primo quando Irrati cerca di punire qualcosa che non c'è. Il Var attesta l'intervento perfetto del portoghese su Ndombele. Il secondo quando Osimhen lo brucia con un gran gol, ma la palla gli passa sopra la mano. Provvidenziale l'intervento su Ndombele (concesso il penalty, poi revocato dal VAR). Grande intervento su Lozano nella ripresa. Resta immobile davanti al fulmine di Osimhen.