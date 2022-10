Ostia | distrutte le panchine appena riverniciate | i vandali tornano all’assalto di Parco Pietro Rosa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ritorna il problema deiall’interno delle aree verdi di. In queste ore, è stato preso d’assalto, oltretutto nuovamente, il, località proprio al centro della nota località balneare romana. Come ormai usuale in queste faccende, chi ha compiuto gli attici si è preoccupato di lavorare all’ombra della notte, per non dare nell’occhio a cittadini e soprattutto lavorare indisturbato durante la propria opera di distruzione. Una situazione cui i residenti di Lido Centro, e in generale diLevante e tutto il territorio, hanno preso coscienza solamente ieri mattina. quando non gli è rimasto altro che contare i danni procurati dal folle gesto. Sono almeno le tre le, peraltro in marmo, lanciate per aria da ...