Mudryk richiesto dal mercato | non solo Roma e Juve | anche un club della Premier

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una dura lotta quella scatenata per accaparrarsi Mykhailo, centrocampista dello Shakhtar ora sulla cresta dell’onda del. Il giocatore sembra infatti attirare al momento l’interesse di buona parte delle squadre europee. Una rincorsa per l’ottenimento diche in Italia è partita dall’Atalanta, poi seguita dantus e dallae a cui ora si aggiungerebberosquadreLeague, come l’Arsenal. Come riportato dal Daily Mail, l’Arseal sembrerebbe nelle ultime ore aver preso in grande considerazione il giocatore ucraino, provandoa capire le richieste da parte dello Shakhtar Donetsk.– Shakhtar (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images) La società valuterebbe ...