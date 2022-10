Mazzata per i lavoratori | stipendi ancora in calo! Quando può succedere

Leggi su inews24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il rischio concreto che possano diminuire nuovamente gli importi deglimensili per idipendenti: il Governo è in crisi Se c’è un’ingiustizia vera e propria in Italia, ormai da moltissimi anni, questa riguarda certamente il valore deglidi chi lavora. I dipendenti da 30 anni non hanno mai visto alzare l’asticella economica L'articolo proviene da Inews24.it.