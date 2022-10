Lukaku torna contro il Plzen? La decisione dell’Inter!

(Di domenica 23 ottobre 2022) Romeluto pienamente a disposizione di Simone Inzaghi, il belga continua ad allenarsi con i compagni in attesa dell’importantissima sfida di mercolediil ViktoriaInter infortunio Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l’attaccante belga, così come Roberto Gagliardini ha lavorato oggi insieme ai giocatori in panchinala Fiorentina. Giornata di scarico invece per chi è stato impiegato al Franchi. Rimane difficile un impiego dal primo minuto del centravanti neroazzurro nella sfida di mercoledì. Dovrebbero partire titolari Dzeko e Lautaro Martinez, entrambi in un ottimo stato di forma, ma allo stesso tempo una buonissima notizia per Inzaghi. Romeluto. Riccardo Vinci

Il futuro di Skriniar ad essere in bilico: l'infortunio riapre la pista che può portarlo lontano dall'Inter. Fiorentina - Inter, probabili formazioni. L'articolo Lukaku torna in gruppo: possibile convocazione contro il Viktoria Plzen proviene da Numero Diez. A distanza di quasi due mesi dall'infortunio, Romelu Lukaku è tornato in gruppo.