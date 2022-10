Lampedusa | aperta un’inchiesta per il 28enne sottoposto a Tso scomparso sul traghetto

Leggi su open.online

(Di domenica 23 ottobre 2022) 28 anni e un trattamento sanitario obbligatorio a cui sottostare. L’Asp 6 (Aziende di servizi alla persona) di Palermo aveva disposto il suo trasferimento daa Porto Empedocle, nella struttura dove avrebbero dovuto prendersi cura di lui. Ma il giovane Pietro Amato, fatto salire sul“Pietro Novelli”, ad Agrigento non è mai arrivato. La sua scomparsa risale a venerdì 21 ottobre: lasciato solo nella sua cabina sotto l’effetto di sedativi, dopo poche ore non è stato più trovato. Alle cinque del mattino qualcuno ha chiamato la madre avvisandola che erano in corso a bordo le ricerche del figlio. Di Pietro Amato non c’era più traccia, neanche quando arrivato a Porto Empedocle, ilè stato controllato da cima a fondo dal personale della Siremar e dalle forze dell’ordine. «Non capisco come sia potuto succedere una ...