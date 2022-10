Governo | Bonaccini | “Maggioranza baldanzosa | poche chiacchiere”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 23 ottobre 2022) REGGIO EMILIA – “Consiglierei. Ho visto un po’ troppa baldanza nelle dichiarazioni della; calma e gesso, mettetevi al lavoro e fate presto”. L’auspicio è di “non sentire più dire a Meloni che vuole cambiare il Pnrr perché dire di voler cambiare il Pnrr significa in buona fede non saper di cosa parla”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, a margine dell’inaugurazione del Cirfood District a Reggio Emilia. “Auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni e ai suoi ministri – ha detto– Speravo venisse insediato il prima possibile ile da questo punto di vista sono soddisfatto perché io tifo per l’Italia e non contro il mio paese. Abbiamo bisogno di unnel pieno delle sue funzioni. ...