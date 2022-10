F1 GP Stati Uniti 2022 | problemi ai box per Verstappen | perde la testa della corsa

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022)durante la seconda sosta per Maxnel corso del Gran Premio deglidi F1. Qualche problema con la pistola per montare la gomma anteriore sinistra per il campione del Mondo olandese, chela. Subito dopo essere rientrato in pista esclama in un team radio ai suoi un ironico “Beautiful….” SportFace.