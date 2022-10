F1 GP Stati Uniti 2022 | Leclerc | “Avevamo buon passo | poi è arrivato il degrado gomme”

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Per certi sono soddisfatto, perché sono partito dal dodicesimo posto e siamo riusciti a salire sul podio. Però mi dispiace,unma poi c’è stato troppoalle. Una gara tra le più dure, poi quando levengono a mancare diventa ancora più difficile. Sono state delle belle battaglie con Perez e Verstappen, ma dovremo continuare a lavorare per dargli più filo da torcere. Non ci saranno aggiornamenti in Messico, speriamo di sfruttare al massimo il pacchetto che abbiamo”. Lo ha dichiarato Charles, pilota Ferrari, dopo il terzo posto nel Gran Premio deglidi F1. SportFace.

Contropiano

"Il mio sogno era che fossimo. Non c'era però armonia tra i miei genitori, sonosul punto di divorziare ma non lo hanno fatto per me. Essendo figlia unica, ho sentito la mancanza di un ...La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gp degli, disputato sul circuito texano di Austin e valido come 20/a prova del Mondiale di F1. Seconda la Mercedes del sette volte campione del mondo, l'inglese Lewis Hamilton; terza la Ferrari del ... Cosa può insegnare agli Stati Uniti il fallimento dell'agenda economica di Liz Truss (Adnkronos) – Max Verstappen non si accontenta e vince anche il Gp degli Stati Uniti dopo che si era già aggiudicato il titolo mondiale. L’olandese eguaglia il numero di successi stagionali 13, di Sch ...Il team di Milton Keynes onora con una vittoria la memoria del suo fondatore Dietrich Mateschitz, scomparso ieri a 78 anni.