Emma Marrone si commuove per il padre

Ancora i tanti ospiti internazionali, dai fratelli Dylan e Hopper Penn a Charlotte Wells, le masterclass con Russell Crowe e conche hanno mostrato come sia importante il passaggio delle ...Ancora i tanti ospiti internazionali, dai fratelli Dylan e Hopper Penn a Charlotte Wells, le masterclass con Russell Crowe e conche hanno mostrato come sia importante il passaggio delle ...Un momento speciale per Emma Marrone che ha presentato il suo primo film da protagonista Il ritorno alla Festa del Cinema di Roma. Parlandone si è commossa pensando al padre, già malato durante le rip ...La cantante Emma Marrone e la rivelazione a cuore aperto che ha emozionato il pubblico: ecco i dettagli e le curiosità. Una delle cantanti dalla straordinaria voce e dal talento smisurato è lei, la be ...