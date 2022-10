Chi è Rudy Zerbi? Età | vita privata | i tre uomini della sua vita

Ognuno di loro ha sceltofar sedere su una poltrona e dunque adedicare l'improvvisazione ... Arisa però ha pensato bene di mettere le cose in chiaro con: 'Non mi limonare' . Maria l'ha ...La gara delle cover sarà giudicata da Nek, Eleonora Abbagnato decideràvincerà la gara di ballo.Zerbi ha chiesto a Federica un'esibizione in Rolling, prova superata con il pubblico in piedi ...Una gara di improvvisazione tra gli allievi ballerini ha ispirato Rudy, che ha chiesto di poter sedurre la collega ...Amici 2022: eliminati, chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi, 23 ottobre del talent show di Maria De Filippi su Canale 5 ...