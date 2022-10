(Di domenica 23 ottobre 2022) Il carofa sempre più paura. E proprio per questo ildi, in provincia di Milano , ha deciso di correre in aiuto dei suoi cittadini. Su proposta del presidente del Consiglio ...

Questo provvedimento decorrerà a partire dal pagamento dellerelative al bimestre di ottobre e novembre 2022, dei bimestri dicembre 2022/gennaio 2023 e febbraio e marzo 2023. Attenzione ai ... Bollette, «arriva il contributo per chi è in difficoltà». L'iniziativa del Comune di Assago Cosa succede se non pago la bolletta della luce Il mancato pagamento mette in luce una serie di rischi. Vediamo insieme tutto lo scenario.Il caro bollette fa sempre più paura. E proprio per questo il Comune di Assago, in provincia di Milano, ha deciso di correre in aiuto dei suoi cittadini. Su proposta del presidente ...