Valencia | ecco il prezzo di un pupillo di Gattuso

ALTERNATIVE -perché l'Inter sta già valutando varie piste, qualora l'ex Samp decidesse di ...vivo le prestazioni di Mouctar Diakhaby e Tanguy Nianzou che si sono sfidati in Siviglia -e, ...i nostri consigli. Si parte con la puntata di Francesco per il sabato: Milan - Monza 1 a 1,40- Maiorca 1 a 1,73 Salernitana - Spezia X a 3,40 Fiorentina - Inter 2 a 2,05 Manchester ...Il futuro di Milan Skriniar con la maglia dell'Inter è ancora incerto, e la società sta lavorando per trovare un potenziale sostituto: tutti i nomi.Domenica 23 ottobre si corre la VeniceMarathon 2022 e Giusy Versace ne è la madrina. Ecco i favoriti per la vittoria alla maratona di Venezia.