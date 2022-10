Tim Burton al ‘Lucca Comics & Games 2022’ con l’anteprima di ‘Mercoledì’

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nella giornata del 31 ottobre, il regista Timsarà ospite della rassegna toscana perdella sua nuova serie per Netflix. Funweek.

... l'amore dell'industria del cinema verso i fumetti e le loro possibilità di sfruttamento artistico e commerciale sul grande schermo si è riacceso grazie al primo Batman diretto daarrivato ...Traendo ispirazione dal mondo dark die allontanandosi da quello super colorato di Joel Schumacher, Nolan inizia la propria trilogia nel segno di Bruce Wayne, lasciando in secondo piano la ...A ‘Lucca Comics & Games’ ospiti i registi e il produttore di ‘Dungeons & Dragons – L’Onore dei ladri’. Esperienza speciale per i fan.Tim Burton e Johnny Depp hanno lavorato insieme per molte collaborazioni, ma ogni ruolo era diverso. Da cosa nasce la loro chimica