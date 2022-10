Riforma dei servizi | 007 all’estero e contrattacchi cyber I dossier di Meloni

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il 5 ottobre il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha firmato il decreto di adozione del “Regolamento recante disposizioni in materia di impiego di personale dell’Aise per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni”. Le disposizioni sono entrate in vigore dopo 15 giorni alla comunicazione dell’adozione del regolamento, cioè ieri, giovedì 20 ottobre. Si tratta del regolamento (secretato) che disciplina “il procedimento di autorizzazione all’impiego” del personale dell’Aise al fine di “attività di ricerca informativa e operazioni”, ma anche “le relative modalità, condizioni e procedure”. È una delle novità contenute nel decreto legge Aiuti bis, uno degli ultimi atti della precedente legislatura: le operazioni sotto copertura. La strada è ancora lunga, però. “Non avendo una tradizione operativa nel ...

Perch la pi grandedella storia di questo Paese dopo il '48 la si fa con l'autonomia. Ed ... Si parla di autonomiasindaci Il sistema butta la palla sempre un po' pi in alto e cos non ne ...Infine l'invito (ulteriore) alla Commissione ad 'accelerare i lavori sullastrutturale del ... E' molto probabile che nel prossimo novembre i capi digoverni europei si incontrino di nuovo ...Al lavoro sui dossier giustizia, Pnrr e immigrazione. E Standard and Poor's conferma il rating dell'Italia Non ci sarà tempo per annoiarsi. Un'iperbole ma fino a un certo punto. Il governo Meloni, nat ...«I Comuni sono il cuore del Paese, il luogo in cui i problemi degli italiani trovano risposte e concretezze – ha spiegato -. Attraversando l’Italia, in questi giorni, mi sono confrontato con diversi a ...