Milan | Diaz fuori per un infortunio muscolare

(Di sabato 22 ottobre 2022) Brahimè uscito dal campo contro il Monza per un problema, al suo posto è entrato Charles De Ketelaere Tegola per il. Ad inizio secondo tempo infatti il folletto spagnolo, autore di una doppietta contro il Monza, è uscito per un. Al suo posto dentro De Ketelaere, appena rientrato dall’. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSONERI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Apprensione per, uscito qualche minuto dopo l'inizio della ripresa per un problema alla coscia sinistra. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...subito all'arrembaggio, il Monza soffre e al 16' capitola: splendida azione personale di Ibrahimche insacca dopo una lunga sgroppata. Tatarusanu è pronto su Sensi e Carloso Augusto; al 41'...Trascinato da un gigantesco Brahim Diaz, poi costretto a uscire per infortunio, il Milan batte 4-1 il Monza degli ex Berlusconi e Galliani e aggancia il Napoli in testa alla classifica. A indirizzare ...Milan-Monza in diretta live: risultato e cronaca in tempo reale della partita di Serie Benvenuti alla diretta testuale di Milan–Monza, la partita di Serie A valida per la 11^ giornata. Si gioca alle… ...