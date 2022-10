LIVE Fiorentina-Inter | le formazioni ufficiali | Inzaghi preferisce Darmian e Correa a Dumfries e Dzeko

(Di sabato 22 ottobre 2022)(calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valida per l'undicesima giornata di campionato in Serie A. I nerazzurri...

2022 - 10 - 22 11:42:41- Inter, le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, Gonzalez. ...FIRENZE - Simone Inzaghi a caccia del tris al Franchi dove la sua Inter , in uno degli anticipi dell'11ª giornata di Serie A, cercherà la terza vittoria consecutiva contro unache non vince invece di tre partite. Di seguito il match (fischio d'inizio alle ore 20:45) in diretta ...Dove guardare lo streaming di Fiorentina-Inter, partita valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A ...Esame di Fiorentina per l’Inter di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra scende in campo all’Artemio Franchi di Firenze nel terzo match del sabato dell'undicesima giornata ...