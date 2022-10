Lazio | chi sostituirà Immobile? Sarri fa chiarezza in conferenza

Leggi su rompipallone

(Di sabato 22 ottobre 2022) Maurizio, allenatore della, ha parlato oggi instampa alla vigilia della fondamentale partita sul campo dell’Atalanta, seconda in Serie A con 24 punti. Domani i biancocelesti non potranno contare su Ciro, bomber della squadra infortunatosi al bicipite femorale sinistro nello scorso turno di campionato. Ecco le parole diriguardanti la situazione della: Con l’Atalanta partita determinante? “Con l’Atalanta sarà una partita importante. Determinante però a otto mesi dalla fine del campionato mi sembra troppo. Può condizionare il divenire della stagione. Dal punto di vista mentale ci può dare davvero molto.” L’assenza di: “L’assenza di giocatori con certi numeri è pesante. Non succede a noi, ma a tutte le ...