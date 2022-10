Calciomercato.com

Le parole L'allenatore continua poi l'intervista post partita: "Alla mezz'ora eravamo in controllo, poi ciinnervositi e questo non va bene, è una cosa che capita spesso e su cui dobbiamo ...... ora pensiamo al Benfica per provare a ribaltare il risultato: nonancora fuori dalla ... Fiorentina - Inter, le formazioni: tocca ancora a Dzeko eL'assenza del belga impedisce a Inzaghi ... Lautaro: 'Ci siamo detti le cose in faccia ed è tornata la vera Inter' L'allenatore dell'Inter dopo la vittoria in casa della Fiorentina: "Vittoria importantissima, la squadra ci ha sempre creduto. A un certo punto ci siamo innervosityi e non va bene. E ora aspettiamo gl ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...