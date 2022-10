La memoria delle stazioni | una mostra all’Auditorium

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Sono partito perché mi sentivo un essere che nascondeva dentro di sé una perdita, una scomparsa nella quale si rispecchiava il proprio, personale, annientamento” ha scritto Tondelli, rimuginando in maniera icastica e sbilenca su quel senso accelerato di disperazione che sperimentiamo nella ricerca di un allontanamento da noi stessi, quando siamo a bordo di un treno diretto verso chissà dove. Ogni treno, e ogni stazione, rappresentanoferite vive che non cessano mai di sanguinare; e per quanto ogni viaggio possa in apparenza schiudere petali di una qualche speranza, in quei lucori mattutini, in quelle nebbie elettrizzate e in quegli annunci di gente che arriva e di gente che scompare lontano nell’orizzonte notturno nel viaggio c’è sempre una qualche tristezza abissale., fino al primo novembre, innovanta ...