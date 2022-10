LA NAZIONE

Gli appuntamenti tramite l'app Grindr. Tra le vittime anche un pensionato costretto a versare quasi 1800 euro perché non venissero divulgati foto e video dei loro appuntamento a carattere ......per fatti di cronaca che arricchiscono continuamente il suo ritratto con molte ombre e poche. ... Nell'aprile 2014, Ferrari Valerio entrambi furono arrestati a Pistoia per una tentata, ... Estorsione a luci rosse Incontra uomini li filma e poi li ricatta In manette un 20enne Gli appuntamenti tramite l’app Grindr. Tra le vittime anche un pensionato costretto a versare quasi 1800 euro perché non venissero divulgati foto e video dei loro appuntamento a carattere omosessuale ...A una delle vittime aveva detto di essere minorenne, numerosi gli episodi contestati. Una preda sarebbe stata minacciata di essere sfigurata e derubata delle chiavi di casa, fino a farla fuggire temen ...