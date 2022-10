L'HuffPost

... la città dove è nato per quella con vista sule soprattutto su Tavullia e l'asilo dei ... Intanto ha saputoil vuoto lasciato dal ritiro di Vale, ma anche dall'infortunio di Marquez. Ha ..."Abbiamo pensato di aprire la nave al pubblico per mostrare come lavoreremo quando saremo in... Questo nuovo impegno contribuirà ail vuoto lasciato da Italia e EU che avrebbero la ... C'è un Mare da riempire. Il Governo parte con un non detto Il ministero di Musumeci creato appositamente da Meloni nasce senza la delega sui porti, che Salvini non intende mollare per mantenere un controllo sulle ...L’esordio è segnato dallo scalpitio di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture orfano degli Interni, che ha immediatamente dichiarato che il suo ...