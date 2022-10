«C' è poca attenzione per le esigenze sessuali della donna | sembra quasi che dobbiamo vergognarci di averne» Dice l' attrice oggi 63enne

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 ottobre 2022) Emma Thompson, 63 anni, ci: «Prova a stare ferma, nuda, davanti a un grande specchio per qualche secondo. Sono sicura che ti muoveresti, ti metteresti di profilo, forse ti passeresti la mano lungo il fianco concentrandoti su qualche dettaglio per non soffermarti sulla visione d’insieme. C’è sempre qualcosa che non va nel nostro corpo, non vogliamo averlo a lungo davanti agli occhi, spesso lo troviamo orribile. Io ce l’ho fatta perché Il piacere è tutto mio (Good Luck to You, Leo Grand) è un film e Nancy un personaggio: davanti alla macchina da presa ho trovato quel coraggio che non so se sarei riuscita a raggiungere a casa, da sola. Eppure sarebbe così importante saperlo fare, per davvero, senza scuse!». Emma Thompson, ...