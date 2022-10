Berrettini-Musetti in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Napoli 2022

(Di sabato 22 ottobre 2022) Matteose la vedrà contro Lorenzonelladel torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Sarà dunque derby azzurro nell’atto conclusivo del torneo campano, dove si sfideranno due giocatori che hanno fatto benissimo nel corso di tutta la settimana., dopo aver travolto Carballes Baena e Daniel, ha faticato in semiuscendo vincitore da una battaglia con McDonald durata quasi due ore e mezza.ha invece regolato in due set Kecmanovic, portando a casa un match tutt’altro che scontato. I due non si sono mai affrontati a livello Atp, perciò il match che andrà in scena all’Arena presso la Rotonda Diaz sarà un inedito. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe ...

