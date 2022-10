Ascolti tv | un altro boom per Tale e quale show 2022 Resta indietro Viola come il mare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 22 ottobre 2022) Che numeri per Carlo Conti che con un programma, in onda da un decennio, riesce a fare gli stessidelle fiction di punta di Rai 1 e non era scontato. Nella serata del 21 ottobre, vince ancorache non teme rivali. Nulla da fare peril, la fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi, che si è ormai assestata. Media dei 2,7 milioni di spettatori per la fiction: più di così, non si può fare. Chiaro però che l’obiettivo di Canale 5 è anche un: vendere la fiction con uno degli attori più amati, anche all’estero. E succederà. Peccato però cheilnon abbia conquistato il pubblico italiano. ...