Vuoi raddoppiare le tue possibilità? Scegli la doppia laurea con UniPegaso

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Grazie ad una recente legislazione, è infatti possibile iscriversi nello stesso periodo a due diversi corsi universitari, o comunque di alta formazione, presso istituti sia italiani che situati all’estero. Laiscrizione riguarda sia le lauree brevi che le lauree magistrali, oltre ai master, ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca. Gli studenti che fanno questa scelta possono iscriversi anche presso due istituti diversi, il requisito fondamentale è quello di orientarsi verso percorsi di studi differenti per almeno due terzi del programma formativo. Anche con i corsi diPegaso è possibile laiscrizione: un’opportunità da non perdere per chi desidera avere maggioridi carriera o semplicemente vuole raggiungere un determinato obiettivo culturale. Quali facoltà universitarie ...

