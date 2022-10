La Gazzetta dello Sport

Da sinistra Martina Caironi , Ambrae Monica Contrafatto Dopo l'asilo 'Dopo l'asilo ci portava in piscina per muovere le prime bracciate in acqua. Iniziando a crescere, ognuno di noi ha ...Successo per la serata marchigiana organizzata, in occasione della fiera "Sisal" di, da Camera di Commercio delle Marche e la sua Azienda Speciale Linfa e Regione Marche, in ...Gino. "... Sabatini: "A Parigi 2024 possiamo puntare a un altro tris tricolore" Aprirà a Roma, in piazza Venezia 11, il prossimo 22 ottobre Esperienza Europa: il nuovo spazio espositivo dedicato all’Ue e intitolato all’ex presidente ...Aveva solo 12 anni Lola: sarebbe stata uccisa da una ragazza algerina senza fissa dimora che ha fatto un dispetto alla madre della piccola . Francia sotto shock ...