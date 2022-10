Pimenta | «Lasciare il Milan scelta giusta per Donnarumma»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «Ho conosciuto Mino in Brasile, facevo un lavoro per CSR, una società di Rivaldo e César Sampaio. Mi occupavo della parte legale, la costituzione di questo club. Un bel giorno vado nel loro ufficio e c’era uno lì seduto, che fumava come un matto e faceva 1000 domande. Ma davvero 1000 domande, voleva sapere la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Commenta per primo A tutto calcio. Rafaela, la procuratrice erede dell'impero di Mino Raiola, ha sviluppato una serie di tematiche ... La clausola peril Real Parla l'avvocato'. SU ...La prima volta davanti a una telecamera Si tratta della prima volta che Rafaelasi ... Sulla clausola da 200 milioni di euro per Haaland peril City e andare al Real Madrid invece non ...Rafaela Pimenta, la procuratrice erede dell'impero di Mino Raiola, ha parlato in una lunga intervista a Sky: "Mi rendo conto di fare un mestiere non ab ...Rafaela Pimenta ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche di Gigio Donnarumma. Ecco le parole dell’avvocato che ha in gestione la scuderia Raiola Rafaela ...