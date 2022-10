Napoli | un altro calciatore andrà al Mondiale | annuncio a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Arrivato in punta di piedi, il Cholito Simeone, partita dopo partita ha saputo conquistare sempre di più i cuori dei napoletani. Nonostante il minutaggio, rispetto agli altri attaccanti della rosa, sia più basso, l’attaccante argentino ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto in maniera positiva siglando delle reti davvero importanti, contro Milan e Cremonese su tutte. FOTO: Getty Images, Simeone In questo avvio di stagione, è riuscito anche a segnare anche in Champions League realizzando così il suo sogno che aveva sin da bambino. Simeone al? Arriva l’Una notizia che fa sognare ulteriormente l’attaccante delarriva direttamente dall’Argentina, difatti, stando a quanto riportato da Olè, testata molto vicina alla nazionale, Simeone farà parte dei pre-convocati per il ...