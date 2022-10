LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | prove libere in serata | orari e programma Leclerc penalizzato

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lein tv/streaming – La presentazione del GP USA – Numeri e statistiche del GP USA Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata didel GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondialedi F1. Sul circuito di Austin, in Texas, un day-2 nel quale piloti e team saranno a lavoro in cerca del set-up ideale per ottenere prestazione sul giro secco e sul passo gara. Si riparte dal titolo iridato già vinto dall’olandese Max Verstappen. Con il successo di Suzuka (Giappone) Max ha fatto calare il sipario e si godrà quel che resta di questa stagione al meglio, potendo spingere al massimo e senza temere ripercussioni particolari in classifica. Certo, ...